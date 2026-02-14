Programmez un jeu vidéo avec Scratch, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Programmez un jeu vidéo avec Scratch Dimanche 15 février, 14h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Début : 2026-02-15T14:30:00+01:00 – 2026-02-15T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T14:30:00+01:00 – 2026-02-15T16:30:00+01:00

Intégré aux programmes scolaires, Scratch permet aux enfants de découvrir de manière ludique les bases de la logique informatique et du game design.

Pendant l’atelier, ils prendront en main le logiciel pour créer leurs propres jeux d’arcade en 2D (Pong, Casse-brique, Shoot them up), en personnalisant les personnages, le design et les règles du jeu.

Une expérience créative qui allie apprentissage et amusement !

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

