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Café Philo, Espace GéoDock, Pessac

Café Philo, Espace GéoDock, Pessac

Café Philo, Espace GéoDock, Pessac mardi 28 avril 2026.

Lieu : Espace GéoDock

Adresse : 12 esplanade des Antilles

Ville : 33600 Pessac

Département : Gironde

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Café Philo Mardi 28 avril, 17h30 Espace GéoDock Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T17:30:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T17:30:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00

Espace GéoDock 12 esplanade des Antilles Pessac 33600 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine
Hors les murs – Espace GéoDock- Pessac

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