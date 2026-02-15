Café Philo, Espace GéoDock, Pessac

Café Philo Mardi 28 avril, 17h30 Espace GéoDock Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T17:30:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T17:30:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00

Espace GéoDock 12 esplanade des Antilles Pessac 33600 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Hors les murs – Espace GéoDock- Pessac