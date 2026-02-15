Café Philo, Espace GéoDock, Pessac
Café Philo, Espace GéoDock, Pessac mardi 28 avril 2026.
Café Philo Mardi 28 avril, 17h30 Espace GéoDock Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T17:30:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T17:30:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00
Espace GéoDock 12 esplanade des Antilles Pessac 33600 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine
Hors les murs – Espace GéoDock- Pessac
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