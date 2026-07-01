Atelier de création adulte Papier mâché La main à l’ouvrage Langon

Informations pratiques

Langon

Atelier de création adulte Papier mâché

La main à l’ouvrage 42 Rue Maubec Langon Gironde

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:30:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14

Le plaisir de tracer, de modeler, de créer est au centre du dispositif de l’atelier. L’espace papier-mâché vous permet de découvrir par le contact direct avec la matière, des constructions intérieures et de revisiter des matériaux de récupération issus de cellulose de bois.

Les outils et les moyens disponibles sont simples, favorisant ainsi leur prise en mains et la capacité d’agir de tous.

Sur réservation. .

La main à l’ouvrage 42 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 68 47 66 contact@lamainalouvrage.fr

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English : Atelier de création adulte Papier mâché

L’événement Atelier de création adulte Papier mâché Langon a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud