Atelier de création de bougie Les Senteurs de Jade Mours-Saint-Eusèbe
jeudi 16 juillet 2026 · Les Senteurs de Jade · Mours-Saint-Eusèbe
Informations pratiques
Mours-Saint-Eusèbe
Atelier de création de bougie
Les Senteurs de Jade 14 grande Mère d’Eau des Gonthards Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16 21:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Créez votre propre bougie… et votre plaquette parfumée !
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Les Senteurs de Jade 14 grande Mère d’Eau des Gonthards Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 91 47 78 lessenteursdejade@outlook.fr
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English :
Make your own candle… and your own scented sachet!
L’événement Atelier de création de bougie Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-07-09 par Valence Romans Tourisme