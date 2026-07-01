UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mours-Saint-Eusèbe

Atelier de création de bougie Les Senteurs de Jade Mours-Saint-Eusèbe

jeudi 16 juillet 2026 · Les Senteurs de Jade · Mours-Saint-Eusèbe

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Les Senteurs de Jade
Adresse
14 grande Mère d'Eau des Gonthards
Ville
26540 Mours-Saint-Eusèbe
Département
Drôme
Tarif
45 45 45

Mours-Saint-Eusèbe

Atelier de création de bougie

Les Senteurs de Jade 14 grande Mère d’Eau des Gonthards Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16 21:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Créez votre propre bougie… et votre plaquette parfumée !
  .

Les Senteurs de Jade 14 grande Mère d’Eau des Gonthards Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 91 47 78  lessenteursdejade@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Make your own candle… and your own scented sachet!

L’événement Atelier de création de bougie Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-07-09 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Mours-Saint-Eusèbe (Drôme)