Tournoi de fléchettes My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe

lundi 20 juillet 2026 · My Beers, cave et bar à bière · Mours-Saint-Eusèbe

Informations pratiques

Mours-Saint-Eusèbe

Tournoi de fléchettes

My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Par personne pour les inscriptions au tournoi.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Fléchettes en SOLO

Ce Lundi 20 Juillet, participe à ce gros tournoi convivial. Récompense pour le vainqueur un coffret bière !

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My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

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English :

SOLO Darts

This Monday, July 20, come join us for this big, friendly tournament. Prize for the winner: a case of beer!

L’événement Tournoi de fléchettes Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-06-27 par Valence Romans Tourisme