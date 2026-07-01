Tournoi de fléchettes My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe
lundi 20 juillet 2026 · My Beers, cave et bar à bière · Mours-Saint-Eusèbe
Informations pratiques
Mours-Saint-Eusèbe
Tournoi de fléchettes
My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Par personne pour les inscriptions au tournoi.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Fléchettes en SOLO
Ce Lundi 20 Juillet, participe à ce gros tournoi convivial. Récompense pour le vainqueur un coffret bière !
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My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
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English :
SOLO Darts
This Monday, July 20, come join us for this big, friendly tournament. Prize for the winner: a case of beer!
L’événement Tournoi de fléchettes Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-06-27 par Valence Romans Tourisme