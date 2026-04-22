Atelier de création d’une planche d’herbier Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Le Croisic

Atelier de création d’une planche d’herbier

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Atelier de création d’une planche d’herbier

médiathèque Le Traict d’encre

Avec l’artiste Claire Macé.

Claire, herbière, passionnée par les herbiers, t’invite à partager le goût du vivant à travers l’approche des plantes. En sa compagnie, tu parcourras le Jardin des notes à la découverte du monde végétal. Puis, à la manière des botanistes, tu réaliseras ta propre planche d’herbier.



Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

A partir de 8 ans. Sur inscription. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

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L’événement Atelier de création d’une planche d’herbier Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44