Atelier de création d’une planche d’herbier Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
Atelier de création d’une planche d’herbier Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic vendredi 21 août 2026.
Le Croisic
Atelier de création d’une planche d’herbier
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Atelier de création d’une planche d’herbier
médiathèque Le Traict d’encre
Avec l’artiste Claire Macé.
Claire, herbière, passionnée par les herbiers, t’invite à partager le goût du vivant à travers l’approche des plantes. En sa compagnie, tu parcourras le Jardin des notes à la découverte du monde végétal. Puis, à la manière des botanistes, tu réaliseras ta propre planche d’herbier.
Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
A partir de 8 ans. Sur inscription. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
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L’événement Atelier de création d’une planche d’herbier Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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