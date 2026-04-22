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Atelier de création d’une planche d’herbier Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Atelier de création d’une planche d’herbier Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic vendredi 21 août 2026.

Lieu : Médiathèque Le Traict d'Encre

Adresse : 5 rue de la Duchesse Anne

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Le Croisic

Atelier de création d’une planche d’herbier

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Atelier de création d’une planche d’herbier
médiathèque Le Traict d’encre

Avec l’artiste Claire Macé.
Claire, herbière, passionnée par les herbiers, t’invite à partager le goût du vivant à travers l’approche des plantes. En sa compagnie, tu parcourras le Jardin des notes à la découverte du monde végétal. Puis, à la manière des botanistes, tu réaliseras ta propre planche d’herbier.
 
Inscriptions & renseignements  sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
A partir de 8 ans. Sur inscription.   .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32  mediatheque@lecroisic.fr

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English :

L’événement Atelier de création d’une planche d’herbier Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44

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