Heure du conte e rue de la Duchesse Anne Le Croisic

Le Croisic

Heure du conte

e rue de la Duchesse Anne Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Heure du conte

Littérature & jeunesse

Venez partager un moment magique lors de notre heure du conte.

Nos bibliothécaires ont préparé pour l’occasion une sélection d’histoires soigneusement choisies, mêlant douceur, aventure et rêverie.

Les enfants sont invités à s’installer confortablement pour écouter des récits racontés à voix haute, découvrir de nouveaux univers et laisser leur imagination s’envoler au fil des pages.

Un moment convivial, tendre et propice à l’émerveillement… pour les petits comme pour les grands.



Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

De 3 à 7 ans, sur inscription, gratuit. .

e rue de la Duchesse Anne Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

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L’événement Heure du conte Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44