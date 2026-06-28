Atelier de création et d’enregistrement d’une émission de radio ! Le BAM Rennes jeudi 16 juillet 2026.

Atelier de création et d’enregistrement d’une émission de radio ! Le BAM Rennes 16 et 17 juillet Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Viens enregistrer ta propre émission de radio !

**ATELIER RADIO**

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Tu as toujours rêvé d’animer ton émission de radio? Alors viens apprendre lors de cet atelier! En groupe de 10, tu apprendras tout ce qu’il faut pour créer et enregistrer ton émission: poser sa voix, faire des micros-trottoirs, écrire une chronique , utiliser un enregistreur, remplir un conducteur, faire de l’habillage…

L’atelier est entièrement gratuit et s’adresse aux personnes de plus de 16 ans. Si tu en as un, tu peux apporter ton ordinateur portable.

Horaires:

16 juillet: 10-12h et 13h-15h

17 juillet: 10h-12h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T12:00:00.000+02:00

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Le BAM 2 rue andré trasbot Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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