Atelier de création Honfleur
Atelier de création Honfleur dimanche 27 septembre 2026.
Honfleur
Atelier de création
Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez unAtelier de création inspiré des oeuvres de Julien des Monstiers.
À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez un Atelier de création inspiré des oeuvres de Julien des Monstiers. .
Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 3 21 89 54 00
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English : Atelier de création
To coincide with the Soleil rose, orange, rouge exhibition, discover a creative workshop inspired by the works of Julien des Monstiers.
L’événement Atelier de création Honfleur a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Honfleur-Beuzeville
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