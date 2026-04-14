Atelier de cuisine avec Alain Delprat le mercredi 22 avril 2026 de 14h00 à 17h00 à notre mas Huile des Orgues, HUILE DES ORGUES, Ille-sur-Têt

Atelier de cuisine avec Alain Delprat le mercredi 22 avril 2026 de 14h00 à 17h00 à notre mas Huile des Orgues Mercredi 22 avril, 14h00 HUILE DES ORGUES Pyrénées-Orientales

39 euros TTC par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

le détail du menu sera communiqué ultérieurement. Alain Delprat est le nouveau Président des Toques Blanches du Roussillon

HUILE DES ORGUES 50 route de perpignan 66130 Ille sur tet Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://huiledesorgues.com/produit/atelier-de-cuisine-alain-delprat-du-mercredi-22-avril-2026/ »}]

atelier de 3 heures autour d’une entrée, d’un plat et d’un dessert

huile des orgues