Informations pratiques

Ajat

Atelier de cuisine des plantes sauvages

Parking de l’Eglise Ajat Dordogne

Tarif : – – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 14:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Cueillettes, préparation et partage du déjeuner. places limité, réservation indispensable .

Parking de l’Eglise Ajat 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 91 09 44

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English : Atelier de cuisine des plantes sauvages

L’événement Atelier de cuisine des plantes sauvages Ajat a été mis à jour le 2026-07-12 par Vézère Périgord Noir