AGENDA · Ajat
Atelier de cuisine des plantes sauvages Ajat
dimanche 26 juillet 2026 · Ajat
Informations pratiques
Ajat
Atelier de cuisine des plantes sauvages
Parking de l’Eglise Ajat Dordogne
Tarif : – – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 14:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Cueillettes, préparation et partage du déjeuner. places limité, réservation indispensable .
Parking de l’Eglise Ajat 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 91 09 44
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English : Atelier de cuisine des plantes sauvages
L’événement Atelier de cuisine des plantes sauvages Ajat a été mis à jour le 2026-07-12 par Vézère Périgord Noir