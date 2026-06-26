Ajat

Festival Périgord Noir Ensemble Diderot

Ajat Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Fondé il y a presque vingt ans par le violoniste Johannes Pramsohler, l’Ensemble Diderot n’a jamais cessé de suivre sa devise explorer créer partager. Avec une soif toujours renouvelée pour la découverte de partitions oubliées, les quatre musiciens nous proposent un Grand Tour, à la manière des jeunes gens de l’époque moderne partant sur les routes européennes pour parfaire leur éducation. Le départ se fera de Londres avec John Blow, figure du baroque anglais. Puis nous sillonnerons tour à tour la France d’Elisabeth Jacquet de La Guerre et de Couperin, l’Italie (berceau de la sonate en trio) de Draghi, Corelli et Vivaldi, et l’Allemagne de Kirnberger, élève de Bach. Retour enfin en Angleterre, sous deux visages celui, cosmopolite, du jeune arrivé qu’est Haendel, et celui, plus ancien et profondément expressif, de Purcell. .

Ajat 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival Périgord Noir Ensemble Diderot

L’événement Festival Périgord Noir Ensemble Diderot Ajat a été mis à jour le 2026-06-26 par Vézère Périgord Noir