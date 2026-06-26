Festival Périgord Noir Mieko Miyazaki & le Quatuor Yako Ajat
lundi 3 août 2026 · Ajat
Informations pratiques
Ajat
Festival Périgord Noir Mieko Miyazaki & le Quatuor Yako
Ajat Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Mieko Miyazaki et le Quatuor Yako. Mieko Miyazaki et son koto rencontrent les Variations Golberg dans une prouesse artistique qui prouve que la musique de Bach est aussi intemporelle que multiculturelle. Elle dialogue également avec un quatuor à cordes au koto de nouveaux horizons.
Mieko Miyazaki et le Quatuor Yako. Mieko Miyazaki et son koto rencontrent les Variations Golberg dans une prouesse artistique qui prouve que la musique de Bach est aussi intemporelle que multiculturelle. Elle dialogue également avec un quatuor à cordes au koto de nouveaux horizons. Dans l’Eglise d’Ajat. .
Ajat 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival Périgord Noir Mieko Miyazaki & le Quatuor Yako
Mieko Miyazaki and the Yako Quartet. Mieko Miyazaki and her koto take on the Goldberg Variations in an artistic feat that proves Bach’s music is as timeless as it is multicultural. She also engages in a dialogue with a string quartet, opening up new horizons for the koto.
L’événement Festival Périgord Noir Mieko Miyazaki & le Quatuor Yako Ajat a été mis à jour le 2026-06-26 par Vézère Périgord Noir