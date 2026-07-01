Informations pratiques

Hautefort

Eté Actif Cluedo

Hautefort Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30 21:30:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13

Avez-vous déjà rêvé de résoudre un mystère excitant, de découvrir des indices cachés et de démasquer le coupable ? Alors préparez-vous à une aventure palpitante avec notre Cluedo Géant ! Min. 7 ans (-12 ans accompagnés d’un adulte). 30 pers. maxi. .

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 37 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eté Actif Cluedo

L’événement Eté Actif Cluedo Hautefort a été mis à jour le 2026-06-27 par Vézère Périgord Noir