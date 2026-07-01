Eté Actif Cluedo Hautefort
jeudi 30 juillet 2026 · Hautefort
Informations pratiques
Hautefort
Eté Actif Cluedo
Hautefort Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30 21:30:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-13
Avez-vous déjà rêvé de résoudre un mystère excitant, de découvrir des indices cachés et de démasquer le coupable ? Alors préparez-vous à une aventure palpitante avec notre Cluedo Géant ! Min. 7 ans (-12 ans accompagnés d’un adulte). 30 pers. maxi. .
Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 37 56
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English : Eté Actif Cluedo
L’événement Eté Actif Cluedo Hautefort a été mis à jour le 2026-06-27 par Vézère Périgord Noir
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