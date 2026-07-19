Atelier scoubidou Hautefort
mardi 4 août 2026 · Hautefort
Informations pratiques
Hautefort
Atelier scoubidou
Hautefort Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Retrouvez le plaisir de ce grand classique et apprenez à tresser des fils en formes colorées pour créer votre propre porte-clés. A partir de 6 ans. Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque.
Retrouvez le plaisir de ce grand classique et apprenez à tresser des fils en formes colorées pour créer votre propre porte-clés. A partir de 6 ans. Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque. .
Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 13 32 bibliotheque-hautefort@wanadoo.fr
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English : Atelier scoubidou
Rediscover the joy of this timeless classic and learn how to weave colorful threads into shapes to create your own keychain. Ages 6 and up. Registration required at the library.
L’événement Atelier scoubidou Hautefort a été mis à jour le 2026-07-19 par Vézère Périgord Noir
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