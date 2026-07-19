Informations pratiques

Hautefort

Atelier scoubidou

Hautefort Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Retrouvez le plaisir de ce grand classique et apprenez à tresser des fils en formes colorées pour créer votre propre porte-clés. A partir de 6 ans. Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque.

Retrouvez le plaisir de ce grand classique et apprenez à tresser des fils en formes colorées pour créer votre propre porte-clés. A partir de 6 ans. Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque. .

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 13 32 bibliotheque-hautefort@wanadoo.fr

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English : Atelier scoubidou

Rediscover the joy of this timeless classic and learn how to weave colorful threads into shapes to create your own keychain. Ages 6 and up. Registration required at the library.

L’événement Atelier scoubidou Hautefort a été mis à jour le 2026-07-19 par Vézère Périgord Noir