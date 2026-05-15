Azillanet

ATELIER DE CUISINE POUR LES ENFANTS

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Atelier culinaire gratuit pour les 6-12 ans au Couvent d’Azillanet. Les enfants découvrent les bases de la cuisine dans une ambiance ludique et conviviale. Un moment créatif à ne pas manquer !

Le Foyer Rural d’Azillanet invite les jeunes gourmets à passer derrière les fourneaux !

L’espace chaleureux du Couvent se transforme en véritable cuisine d’apprentissage.

Destiné aux enfants de 6 à 12 ans, cet atelier permet de découvrir le plaisir de cuisiner, de manipuler les ingrédients de saison et de partager un moment convivial autour de la création culinaire. Encadrés par des bénévoles passionnés, les participants repartiront avec de nouvelles astuces pour épater toute la famille à la maison. L’activité est entièrement gratuite, offrant une opportunité idéale pour stimuler la créativité et l’autonomie des enfants tout en s’amusant.

Rendez-vous pour une matinée riche en saveurs et en découvertes au cœur du Minervois. (Note Pensez à vérifier les modalités d’inscription auprès du Foyer Rural). .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 52 36 42 85 lecouvent@protonmail.com

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English :

The Foyer rural d’Azillanet is hosting two new workshops on alternate Mondays:

Polyphonic songs from around the world led by Héloïse Saunal

Occitan songs led by Elissa Barthés

L’événement ATELIER DE CUISINE POUR LES ENFANTS Azillanet a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC