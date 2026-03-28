Atelier de customisation – Spécial Carnaval des Associations du 14e L’Atelier Ressourcerie Créative Paris
Atelier de customisation – Spécial Carnaval des Associations du 14e L’Atelier Ressourcerie Créative Paris vendredi 15 mai 2026.
Atelier de customisation – Spécial Carnaval des Associations du 14e
Envie de plonger dans l’ambiance et de remporter la première place ?
À l’occasion du Carnaval des Associations du 14e arrondissement, qui se déroulera le mercredi 24 juin, La Ressourcerie organise des ateliers de customisation gratuits, sans inscription, ouverts à tous·tes les habitant·es de la Porte d’Orléans.
Cette année, le thème est la mer ! Au programme de ces ateliers créatifs et participatifs :
✦ Fabrication de ceintures en coquillages
✦ Création de parapluies-méduses
✦ Conception de filets de coquillages
INFOS PRATIQUES
•••••••••••
→ Ouvert à tous•tes
→ Gratuit
→ Sans inscription
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→ Vendredi 15 mai
→ 14h30 – 16h30
→ L’Atelier de La Ressourcerie Créative
95, avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
Vous voulez gagner le prix de la meilleure tenue ? Pas de panique La Ressourcerie Créative vous accompagne lors d’ateliers de custom !
Le vendredi 15 mai 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-15T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T14:30:00+02:00_2026-05-15T16:30:00+02:00
L’Atelier Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 95 Avenue du Général LeclercParis
https://www.laressourceriecreative.com/event-details/atelier-de-customisation-porte-dorleans-special-carnaval-des-associations-du-14e-2026-05-15-14-30 +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative
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