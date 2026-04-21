A l’écoute des chauves-souris Maison Paris Nature Paris
A l’écoute des chauves-souris Maison Paris Nature Paris mercredi 6 mai 2026.
Rendez-vous devant l’entrée principale du Parc Floral de Paris, côté esplanade du château.
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Conférence + Sortie]
Oubliez les idées reçues : non, les chauves-souris ne sont pas aveugles ! En plus de la vue, elles possèdent un système de navigation, l’écholocalisation, qui leur permet d’obtenir une image en 3D de leur environnement nocturne. À la suite d’une présentation en salle pour briser les mythes et mieux connaitre ces mammifères discrets, nous partirons en balade nocturne munis de détecteurs pour « écouter » et observer les chauves-souris qui chassent la nuit dans le Parc Floral de Paris.
Le mercredi 06 mai 2026
de 20h30 à 22h15
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-07T01:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T20:30:00+02:00_2026-05-06T22:15:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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