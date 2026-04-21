A l’écoute des chauves-souris Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous devant l’entrée principale du Parc Floral de Paris, côté esplanade du château.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

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Oubliez les idées reçues : non, les chauves-souris ne sont pas aveugles ! En plus de la vue, elles possèdent un système de navigation, l’écholocalisation, qui leur permet d’obtenir une image en 3D de leur environnement nocturne. À la suite d’une présentation en salle pour briser les mythes et mieux connaitre ces mammifères discrets, nous partirons en balade nocturne munis de détecteurs pour « écouter » et observer les chauves-souris qui chassent la nuit dans le Parc Floral de Paris.

Le mercredi 06 mai 2026

de 20h30 à 22h15

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-07T01:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T20:30:00+02:00_2026-05-06T22:15:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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