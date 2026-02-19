Atelier de danse parent-enfant Mer
Atelier de danse parent-enfant Mer samedi 7 mars 2026.
Atelier de danse parent-enfant
Espace culturel Mer Loir-et-Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 17:15:00
fin : 2026-03-07 18:15:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-04-04
L’atelier de danse parent-enfant se présente comme un moment privilégié, favorisant la complicité et la créativité au sein des duos. À travers diverses thématiques et univers musicaux, chaque binôme est invité à explorer ensemble le plaisir du mouvement, de la danse.
samedi 7 mars REGARDE !
On passe beaucoup de temps ensemble mais est-ce que l’on se regarde vraiment ? Et si on prenait le temps de ne faire que ça, se regarder ? De près, sous toutes les coutures, de loin, dans de drôles de positions, avec les yeux et surtout avec le cœur.
samedi 4 avril LAISSER DANSER LES PETITS PAPIERS
Plein, plein, plein de papiers… Des papiers à toucher, à plier, à déchirer pour construire des chemins, des mers, des montagnes où nous pourrons inventer des danses ensemble ! 15 .
Espace culturel Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 05 43 cielaluneblanche@orange.fr
English :
The parent-child dance workshop is a privileged moment that fosters complicity and creativity within the duos. Through a variety of themes and musical universes, each pair is invited to explore the pleasure of movement and dance together.
L’événement Atelier de danse parent-enfant Mer a été mis à jour le 2026-02-19 par Conseil Départemental 41