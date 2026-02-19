Atelier de danse parent-enfant Mer

Atelier de danse parent-enfant

Espace culturel Mer Loir-et-Cher

Début : 2026-03-07 17:15:00

fin : 2026-03-07 18:15:00

2026-03-07 2026-04-04

L’atelier de danse parent-enfant se présente comme un moment privilégié, favorisant la complicité et la créativité au sein des duos. À travers diverses thématiques et univers musicaux, chaque binôme est invité à explorer ensemble le plaisir du mouvement, de la danse.

samedi 7 mars REGARDE !

On passe beaucoup de temps ensemble mais est-ce que l’on se regarde vraiment ? Et si on prenait le temps de ne faire que ça, se regarder ? De près, sous toutes les coutures, de loin, dans de drôles de positions, avec les yeux et surtout avec le cœur.

samedi 4 avril LAISSER DANSER LES PETITS PAPIERS

Plein, plein, plein de papiers… Des papiers à toucher, à plier, à déchirer pour construire des chemins, des mers, des montagnes où nous pourrons inventer des danses ensemble ! 15 .

Espace culturel Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 05 43 cielaluneblanche@orange.fr

English :

The parent-child dance workshop is a privileged moment that fosters complicity and creativity within the duos. Through a variety of themes and musical universes, each pair is invited to explore the pleasure of movement and dance together.

