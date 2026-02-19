Stage de danse baroque Mer

Stage de danse baroque

Plongez dans la danse baroque et ses spécificités pendant deux jours de stage. Rapport à l’espace, lien à la musique, vocabulaire de pas… Une autre façon d’envisager la danse en découvrant ce style du XVIIe siècle.

Movna Costes-Régnault, danseuse spécialisée en danse baroque, vous invite à découvrir cet art de vivre, qui mêle discipline, élégance et raffinement. Très codifiée, la danse baroque s’inspire du simple mouvement de la marche et se construit à partir de gestes élémentaires. Trop longtemps oublié, cet art connaît depuis quelques années une renaissance et retrouve sa place sur les scènes contemporaines.

Espace culturel Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 05 43 cielaluneblanche@orange.fr

English :

Immerse yourself in Baroque dance and its specificities during a two-day workshop. The relationship to space, the link to music, the vocabulary of steps? A different way of looking at dance by discovering this 17th-century style.

