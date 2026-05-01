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Atelier de Dégustation de Café Salle des jeunees Nant

Atelier de Dégustation de Café Salle des jeunees Nant

Atelier de Dégustation de Café Salle des jeunees Nant dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Salle des jeunees

Adresse : 5 route Neuve

Ville : 12230 Nant

Département : Aveyron

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : 30 Tarif de base plein tarif

Nant

Atelier de Dégustation de Café

Salle des jeunees 5 route Neuve Nant Aveyron

Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

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14h-16h, à la salle des Jeunes
Sur réservation, places limités 30  .

Salle des jeunees 5 route Neuve Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 36 64 04 88  vaya.cafedeterroir@gmail.com

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English :

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L’événement Atelier de Dégustation de Café Nant a été mis à jour le 2026-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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