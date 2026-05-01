Atelier de Dégustation de Café Salle des jeunees Nant
Atelier de Dégustation de Café Salle des jeunees Nant dimanche 24 mai 2026.
Nant
Atelier de Dégustation de Café
Salle des jeunees 5 route Neuve Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Goûtez des cafés d’origines variées et apprenez à les différencier comme un professionnel, Découvrez le protocole
des professionnels du café dans la convivialité. Animé par votre torréfaction artisanale VAYA.
14h-16h, à la salle des Jeunes
Sur réservation, places limités 30 .
Salle des jeunees 5 route Neuve Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 36 64 04 88 vaya.cafedeterroir@gmail.com
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English :
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L’événement Atelier de Dégustation de Café Nant a été mis à jour le 2026-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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