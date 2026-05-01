Atelier de Dégustation de Café Salle des jeunees Nant

Nant

Atelier de Dégustation de Café

Salle des jeunees 5 route Neuve Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Goûtez des cafés d’origines variées et apprenez à les différencier comme un professionnel, Découvrez le protocole

des professionnels du café dans la convivialité. Animé par votre torréfaction artisanale VAYA.

14h-16h, à la salle des Jeunes

Sur réservation, places limités 30 .

Salle des jeunees 5 route Neuve Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 36 64 04 88 vaya.cafedeterroir@gmail.com

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English :

Taste coffees from a variety of origins and learn to differentiate them like a professional

of coffee professionals in a convivial atmosphere. Hosted by your VAYA artisan roaster.

L’événement Atelier de Dégustation de Café Nant a été mis à jour le 2026-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)