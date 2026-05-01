Nant

Lecture musicalisée et chantée

A la Chapelle des Pénitents Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Victor H…émoi de Pascal Le Fur. Spectacle créé en 2022 pour le printemps des poètes. Textes de Victor Hugo.

Redécouvrir Victor Hugo… Oui, un Hugo sensible, malicieux, moderne… Pourquoi pas, avec Pascal Le FUR pour maître de cérémonie ! Sa voix confidente et feutrée, les musiques et les arrangements font merveille. Hugo devient un flamboyant parolier-poète d’aujourd’hui. Il se livre et Pascal, en passeur humble et respectueux, nous le dévoile… Le charme opère !

Pascal Le Fur, comédien, auteur et interprète, metteur en scène, chroniqueur radiophonique, poète, il est passé par la comédie musicale et cela se sent. Parolier, chansonnier, il fait des arrangements subtils et délicats sur des compositions de quelques musiciens fidèles.

Pascal Le Fur est un homme qui aime les mots, qu’ils soient dits ou chantés, les siens comme ceux d’autres poètes. Le choix de ses musiques donne un éclat particulier à ces mots auxquels il donne une autre dimension que celle perçue après une simple lecture voire une simple écoute. Cette association, mots, voix et musique est une belle réussite.

Il se produit aujourd’hui sur des petites scènes et pour notre plus grand plaisir.

A 18h, à la Chapelle des Pénitents .

A la Chapelle des Pénitents Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02 nantnaturepatrimoine@gmail.com

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English :

Victor H…émoi by Pascal Le Fur. Created in 2022 for the Spring Poetry Festival. Texts by Victor Hugo.

L’événement Lecture musicalisée et chantée Nant a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)