Nant

Les Concert’ines

Nant Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Concert par l’Ensemble vocal Tutti musique sacrée vocale du XIX°siècle

Dirigés et accompagnés au clavier par Antoine Mianney, les 14 choristes de l’Ensemble vocal Tutti présenteront cette année des œuvres du répertoire sacré du XIX°siècle Stabat Mater de Verdi, Missa tempere de Haydn, Messe pastorale de Diabelli, le Requiem de Puccini et l’Oratorio de Saint Antoine , création 2025 d’Antoine Mianney

A 17h30 en l’Abbatiale St-Pierre

A partir de 12 ans, billetterie sur place à tarif libre mais conscient

Plus d’infos sur la 4ème édition des Concert’ines

Les 1100 ans de l’Abbatiale Saint Pierre (926-2026)

Neufs concerts égrèneront les dimanches de juin à mi-août à 17h30 mêlant musique sacrée, classique et baroque, chœurs, orgue et instruments. Au programme : l’Ensemble vocal Tutti (7 juin), Peter Weinmann et Sylvia Pruchon à l’orgue et au chant (14 juin), le Chœur RE Naissance (21 juin), la création de L’Oratorio Simon/Pierre par le Chœur Régional Francis Poulenc, pièce maîtresse de l’ensemble du Festival pour la Saint Pierre (28 juin), le Groupe Gospel Montaud Vocal (5 juillet), l’Ensemble vocal Oyance (12 juillet), Zoé Buyck et Ulysse Bonneau à la harpe et au violoncelle (19 juillet), Yuka Ishikawa et Timothé Bougon orgue, chant et instrument (2 août) et Mickaël Gaborieau et Juliette Chové orgue et chant 9 août) . .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02

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English :

Concert by Ensemble vocal Tutti sacred vocal music of the 19th century

L’événement Les Concert’ines Nant a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)