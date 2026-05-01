Danse contemporaine : créations au féminin Nant

Nant

Danse contemporaine : créations au féminin

A la Chapelle des Pénitents Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Spectacle de danse contemporaine avec deux créations par deux Compagnies géographiquement proche entièrement féminines.

1- Rhizomes création chorégraphique de Chloé Rivemale .

Les femmes sont forêt. Leurs histoires, leurs émotions, font rhizomes qui s’entremêlent, se soutiennent. Des racines souterraines qui dansent, nourries de nos éclats de joie, nos doutes, nos élans, l’ombre de nos silences… Ensemble. Nous sommes Rhizomes, Résistantes, Solidaires, Libres.

La Cie Agua Por Favor groupe de danse contemporaine amateur de Millau constituée en 2023 au sein des Ateliers de la Muze et soutenue par la MJC de Millau .



2 – Deux, Sœurs création chorégraphique en résidence de la Cie Inès et Eva André .

Un léger écart d’âge, mais une fusion dans l’éveil et les expériences, qui à forgé un lien profond et indissociable. Grandir côte à côte, dans une forme de symbiose, a conduit à des trajectoires où, émotions, choix et parcours semblaient se confondre, comme si chacune était le reflet de l’autre.

Inès étudie à la Martha Graham School à New York, elle obtient son diplôme de professeure de Graham. Eva étudie à l’Institut de formation professionnelle Rick Odums à Paris en danses jazz, moderne et classique.

Leur ligne artistique est contemporaine nourri du Graham, du jazz, du floorwork, où l’ancrage, la musicalité et le rapport au sol construisent une écriture physique et sensible.

A 18h, en la Chapelle des Pénitents

Tous public dès 10 ans. Moment d’échange et de convivialité suite au spectacle. 5 .

A la Chapelle des Pénitents Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02 nantnaturepatrimoine@gmail.com

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English :

Contemporary dance show featuring two creations by two geographically close, all-female companies.

L’événement Danse contemporaine : créations au féminin Nant a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)