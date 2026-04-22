Nant

Lecture vivante musicalisée

A la Chapelle des Pénitents Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

In Extremis de Pascal Le Fur. Spectacle poétique humoristique, créé en octobre 2023.

Que se passe-t-il lorsqu’un jeune poète se trouve plongé dans notre monde pour y faire sa toute première expérience de la vraie vie… ou plutôt de la vraie mort ! C’est ce que nous narre avec son immense talent et en alexandrins, notre cher Pascal Le FUR. Comment résister à son humour décapant et à l’adresse avec laquelle il manie les mots pour raconter ce premier emploi dans les Pompes Funèbres ?

Pascal Le FUR , comédien , auteur et interprète , metteur en scène, chroniqueur radiophonique, poète, il est passé par la comédie musicale et cela se sent. Parolier, chansonnier, il fait des arrangements subtils et délicats sur des compositions de quelques musiciens fidèles .

A travers ce spectacle, Pascal Le FUR nous propose son univers poétique et fantaisiste et se raconte d’une manière aussi originale qu’inattendue , entre humour et comique de situation.

Il se produit aujourd’hui sur des petites scènes et pour notre plus grand plaisir

A 18h, à la Chapelle des Pénitents .

A la Chapelle des Pénitents Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02 nantnaturepatrimoine@gmail.com

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English :

In Extremis by Pascal Le Fur. Humorous poetic show, premiering in October 2023.

L’événement Lecture vivante musicalisée Nant a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)