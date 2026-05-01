Nant

Concert

Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Quartet international de musique libre et improvisée

Quatre spécimens, une petite société en somme, se réunissent autour d’une vieille affaire jamais tout à fait réglée la liberté.

Deux d’entre eux ont même traversé l’Atlantique pour venir l’éprouver ici. Car c’est bien beau d’en parler, encore faut-il la pratiquer, la vivre, l’écouter, l’observer dans son milieu naturel.

Avec Vance Provey et Eric Zinman, tous deux venus de Boston, Scott Walton, notre ami américain de Millau et Guest Star, Roland Devocelle et, last but not the least, Urbuli Baba (sans qui tout cela ne pourrait pas exister !), la musique se fabriquera dans l’instant, sans plan de carrière pour les sons, ni autorisation préalable.

Nous tournerons tous comme des lucioles autour de cette petite lumière commune, avec l’envie de faire vivre ce feu de liberté qui est en chacun de nous.

A 18h, au Mas Razal

Sur réservation par mail ou par SMS 10 .

Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 68 52 84 39 contact@lemasrazal.fr

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English :

International free improvised music quartet

L’événement Concert Nant a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)