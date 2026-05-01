Aniane

ATELIER DE DÉGUSTATION DE VINS À L’AVEUGLE

Pont du Diable Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-20 2026-06-10 2026-06-24 2026-09-09 2026-09-23

Que vous soyez connaisseurs ou amateurs de vins, la dégustation n’aura plus de secret pour vous. La vue, l’odorat, le goût, mettez vos sens éveil et profitez de ce moment privilégié.

Découvrez les arômes et la diversité des vins de la Vallée de l’Hérault lors d’une expérience sensorielle ludique.

Guidés par un expert, vous apprenez à reconnaître les cépages, saisir l’influence des terroirs et affiner vos sens… sans voir l’étiquette !

Un jeu de découverte pour explorer les appellations phares AOC Languedoc, IGP Saint-Guilhem-le-Désert… .

Pont du Diable Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

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English : ATELIER DE DÉGUSTATION DE VINS À L’AVEUGLE

Whether you’re a wine connoisseur or a wine lover, tasting will hold no secrets for you. Sight, smell and taste, awaken your senses and enjoy this special moment.

L’événement ATELIER DE DÉGUSTATION DE VINS À L’AVEUGLE Aniane a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT