Atelier de design fiction, Enssib, Villeurbanne

Atelier de design fiction Lundi 23 mars, 18h00 Enssib Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-23T18:00:00+01:00 – 2026-03-23T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-23T18:00:00+01:00 – 2026-03-23T19:30:00+01:00

Venez imaginer la société de demain lors d’un atelier de design fiction, une méthode créative et critique qui utilise les outils de la prospective pour rendre le futur tangible.

En groupe vous allez :

Imaginer un futur,

Concevoir des situations, objets et services pour rendre ce futur concret,

Débattre collectivement de ce qui vous paraît souhaitable et de la manière d’y parvenir.

Sur inscription auprès de camille.perret@enssib.fr

Enssib 17 Bd du 11 Novembre 1918, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 44 43 43 https://www.enssib.fr/ [{« link »: « mailto:camille.perret@enssib.fr »}]

Et si l’argent disparaissait ? Et si nos façons de communiquer changeaient ? Un atelier créatif pour imaginer, en groupe, la société de demain.