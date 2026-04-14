Lancement mai à vélo – Bollé Brands, Bollé Brands, Villeurbanne

Lancement mai à vélo – Bollé Brands Jeudi 30 avril, 12h30 Bollé Brands Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T12:30:00+02:00 – 2026-04-30T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T12:30:00+02:00 – 2026-04-30T14:00:00+02:00

Bollé Brands 34 rue de la soie villeurbanne Villeurbanne 69100 Bonnevay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Lancement de mai à vélo et découverte de l’atelier Rutile avec essai de vélos electriques reconditionnés