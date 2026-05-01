Atelier de dessin Rue des Salines Cérences
Atelier de dessin Rue des Salines Cérences mercredi 27 mai 2026.
Cérences
Atelier de dessin
Rue des Salines Médiathèque Cérences Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 12:00:00
Date(s) :
2026-05-27
A partir de 8 ans .
Rue des Salines Médiathèque Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 66 03 mediatheque@cerences.fr
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English : Atelier de dessin
L’événement Atelier de dessin Cérences a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer
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