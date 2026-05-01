Atelier de dessin Rue des Salines Cérences

Cérences

Atelier de dessin

Rue des Salines Médiathèque Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :

2026-05-27

A partir de 8 ans .

Rue des Salines Médiathèque Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 66 03 mediatheque@cerences.fr

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English : Atelier de dessin

L’événement Atelier de dessin Cérences a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer