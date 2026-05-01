Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Redécouvrez la Normandie en jouant ! Rue des Salines Cérences

Redécouvrez la Normandie en jouant ! Rue des Salines Cérences samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue des Salines

Adresse : Médiathèque

Ville : 50510 Cérences

Département : Manche

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Cérences

Redécouvrez la Normandie en jouant !

Rue des Salines Médiathèque Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Pour les enfants Géographie, sports, loisirs, littérature…   .

Rue des Salines Médiathèque Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 66 03  mediatheque@cerences.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Redécouvrez la Normandie en jouant !

L’événement Redécouvrez la Normandie en jouant ! Cérences a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Cérences (Manche)