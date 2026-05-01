Redécouvrez la Normandie en jouant ! Rue des Salines Cérences
Redécouvrez la Normandie en jouant ! Rue des Salines Cérences samedi 30 mai 2026.
Cérences
Redécouvrez la Normandie en jouant !
Rue des Salines Médiathèque Cérences Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Pour les enfants Géographie, sports, loisirs, littérature… .
Rue des Salines Médiathèque Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 66 03 mediatheque@cerences.fr
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English : Redécouvrez la Normandie en jouant !
L’événement Redécouvrez la Normandie en jouant ! Cérences a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer