Atelier de dessin special Schtroumpfs avec Laurent Cagniat Médiathèque de Bruyères Bruyères

Informations pratiques

Bruyères

Atelier de dessin special Schtroumpfs avec Laurent Cagniat

Médiathèque de Bruyères 12 av Chanzy Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier dessin Spécial Schtroumpfs avec Laurent Cagniat

Sur inscription Place limitées

Venez découvrir les coulisses de la création d’une bd et apprendre à dessiner les personnages des Schtroumpfs avec le dessinateur des Schtroumpf et le village des filles !Tout public

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Médiathèque de Bruyères 12 av Chanzy Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 52 13 51

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English :

Special Smurfs Drawing Workshop with Laurent Cagniat

Registration required. Limited space available

Come take a behind-the-scenes look at how a comic book is created and learn how to draw the Smurfs characters with the artist behind “The Smurfs and the Village of Girls”!

L’événement Atelier de dessin special Schtroumpfs avec Laurent Cagniat Bruyères a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES