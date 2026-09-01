Atelier de dessin special Schtroumpfs avec Laurent Cagniat Médiathèque de Bruyères Bruyères
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Bruyères · Bruyères
Informations pratiques
Bruyères
Atelier de dessin special Schtroumpfs avec Laurent Cagniat
Médiathèque de Bruyères 12 av Chanzy Bruyères Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Atelier dessin Spécial Schtroumpfs avec Laurent Cagniat
Sur inscription Place limitées
Venez découvrir les coulisses de la création d’une bd et apprendre à dessiner les personnages des Schtroumpfs avec le dessinateur des Schtroumpf et le village des filles !Tout public
0 .
Médiathèque de Bruyères 12 av Chanzy Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 52 13 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Special Smurfs Drawing Workshop with Laurent Cagniat
Registration required. Limited space available
Come take a behind-the-scenes look at how a comic book is created and learn how to draw the Smurfs characters with the artist behind “The Smurfs and the Village of Girls”!
L’événement Atelier de dessin special Schtroumpfs avec Laurent Cagniat Bruyères a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
À voir aussi à Bruyères (Vosges)
- Visite apéro Les Grands Hommes de Bruyères, Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges, Bruyères 19 septembre 2026
- Découvrez l’histoire d’un oratoire et les moyens mobilisés pour sa restauration, Oratoire de la Ferme des Anges, Bruyères 19 septembre 2026
- Découvrez un château érigé par les ducs de Lorraine, Château, Bruyères 19 septembre 2026
- Partez à la découverte d’un ouvrage d’art unique, témoin de l’histoire ferroviaire., Ravin du Grébier, Bruyères 19 septembre 2026
- Visitez un musée dédié aux arts populaires de Lorraine et de France, Musée Henri Mathieu – Ancienne Synagogue, Bruyères 19 septembre 2026