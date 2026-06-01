Atelier de distillation de plantes aromatiques, Prieuré de Serrabona, Boule-d’Amont

Atelier de distillation de plantes aromatiques Samedi 6 juin, 11h00 Prieuré de Serrabona Pyrénées-Orientales

Gratuit. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Venez découvrir la magie de la distillation par entraînement à la vapeur d’eau. Apprenez pourquoi et comment distiller les plantes aromatiques cultivées dans les jardins du Prieuré.

Prieuré de Serrabona 66130 Boule d’Amont Boule-d’Amont 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 84 09 30 https://www.ledepartement66.fr/dossier/leprieuredeserrabona/ https://visitezlepayscatalan.fr/prieure-de-serrabona/ Depuis le Xe siècle, Sainte-Marie de Serrabona, à la fois église paroissiale et prieuré d’une communauté de chanoises augustins, veille sur la vallée du Boulès du haut de la « bonne montagne », en catalan la « serra bona ».

Au sortir du Moyen Âge, le lent déclin des villages alentour entraîne sa déchéance. L’église, d’abord fortifiée, est finalement abandonnée et sert d’étable. Au début du XXe siècle, sa tribune-jubé en marbre rose est dégagée. Restauré depuis les années 1960, ce haut lieu de l’art roman domine aujourd’hui un vaste espace naturel protégé. Le prieuré de Serrabona est devenu en 1968 propriété du Département des Pyrénées-Orientales, qui mène sur tous ses sites une forte démarche de valorisation. En plus de sa conservation et de son entretien, il a ainsi choisi de l’animer à travers des visites commentées, des concerts et des manifestations culturelles dans les jardins et dans l’église.

Venez découvrir la magie de la distillation par entraînement à la vapeur d’eau ! Nous apprendrons pourquoi et comment distiller les plantes aromatiques cultivées dans les jardins du Prieuré.

© Département des Pyrénées-orientales