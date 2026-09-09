Atelier de fabrication de Malaka – Association Yukulim, Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […], Saint-Laurent-du-Maroni

samedi 19 septembre 2026 · Camp de la transportation - Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque [...] · Saint-Laurent-du-Maroni

Informations pratiques

Atelier de fabrication de Malaka – Association Yukulim Samedi 19 septembre, 08h30 Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] Guyane

Places limitées à 15 personnes (à partir de 10 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Un atelier de découverte et de transmission autour du Malaka (“hochet” du chamane), animé par M. Ruben Makosi. Ce temps de partage permettra aux participants de découvrir les pratiques et savoir-faire associés à ce patrimoine culturel.

Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] 4 Rue Colonel Chandon, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni, France Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane 0594278596 https://www.saintlaurentdumaroni.fr/centre-interpretation-art-patrimoine [{« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}, {« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}] Bagnes organisés aux colonies dès 1840, d’abord à Cayenne, puis à Saint-Laurent-du-Maroni. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni, fondée en 1858, comporte trois secteurs : le quartier officiel, la ville coloniale et le quartier du Camp de la Transportation. Bagne abandonné en 1936 ; les derniers relégués partent en 1952.

Aujourd’hui, le camp est devenu un lieu consacré à l’art et à la culture à Saint-Laurent du Maroni, il accueille le Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et la bibliothèque municipale.

Ce centre propose de nombreuses activités, notamment des visites guidées, des animations avec les scolaires, des expositions temporaires, des conseils pour propriétaires en vue de restauration de bâtiments anciens et des archives communales.

Un atelier de découverte et de transmission autour du Malaka (“hochet” du chamane), animé par M. Ruben Makosi. Ce temps de partage permettra aux participants de découvrir les pratiques et associés à…

©Ruben Makosi