Enquête au camp de la Transportation, Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […], Saint-Laurent-du-Maroni

vendredi 18 septembre 2026 · Camp de la transportation - Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque [...] · Saint-Laurent-du-Maroni

Informations pratiques

Enquête au camp de la Transportation Vendredi 18 septembre, 08h00 Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] Guyane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:00:00+02:00 – 2026-09-18T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:00:00+02:00 – 2026-09-18T14:00:00+02:00

Partez sur les traces de Marius, ancien bagnard libéré, et explorez le camp de la Transportation à travers une enquête ludique. D’énigme en énigme, observez les lieux, recherchez des indices et découvrez la vie quotidienne, les métiers et l’histoire du Camp avant de percer le mystère du trésor de Marius.

Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] 4 Rue Colonel Chandon, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni, France Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane 0594278596 https://www.saintlaurentdumaroni.fr/centre-interpretation-art-patrimoine [{« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}, {« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}] Bagnes organisés aux colonies dès 1840, d’abord à Cayenne, puis à Saint-Laurent-du-Maroni. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni, fondée en 1858, comporte trois secteurs : le quartier officiel, la ville coloniale et le quartier du Camp de la Transportation. Bagne abandonné en 1936 ; les derniers relégués partent en 1952.

Aujourd’hui, le camp est devenu un lieu consacré à l’art et à la culture à Saint-Laurent du Maroni, il accueille le Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et la bibliothèque municipale.

Ce centre propose de nombreuses activités, notamment des visites guidées, des animations avec les scolaires, des expositions temporaires, des conseils pour propriétaires en vue de restauration de bâtiments anciens et des archives communales.

Partez sur les traces de Marius, ancien bagnard libéré, et explorez le camp de la Transportation à travers une enquête ludique. D’énigme en énigme, observez les lieux, recherchez des indices et la et…

©PL (Pérez & Lévy), fonds Arnauld Heuret, archives historiques de Saint-Laurent du Maroni