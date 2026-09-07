La route de l’art : visite, rencontre & découverte autour du thème « Patrimoines en péril : raviver, résister, réimaginer »., Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […], Saint-Laurent-du-Maroni

Informations pratiques

La route de l’art : visite, rencontre & découverte autour du thème « Patrimoines en péril : raviver, résister, réimaginer ». Dimanche 20 septembre, 08h00 Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] Guyane

Places limitées à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À Charvein, rencontre avec Patrick Lacaisse, Oscar Adogo (sculpteur exposant au CARMA pour Soclage Dessoclage) et des sculpteurs sur bois n’juka et saamaka autour des œuvres, matériaux, inspirations et de la série Souvenirs de Guyane. Les échanges aborderont transmission des savoir-faire, ressources, marché de l’art et valorisation des créateurs.

À l’atelier de Michel Pinas (RD9), découverte de la vannerie businengé à travers ses matériaux, objets et techniques, avec une ouverture sur les pratiques kali’na.

Au CARMA, découverte de l’histoire et de la programmation du Centre d’art, ainsi que de l’exposition « Ancres, cloches et canons : refondre l’histoire », avec l’atelier céramique de l’association Oli’non. Échanges autour de la création contemporaine vernaculaire, de l’artisanat d’art et de la reconnaissance des créateurs du territoire.

Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] 4 Rue Colonel Chandon, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni, France Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane 0594278596 https://www.saintlaurentdumaroni.fr/centre-interpretation-art-patrimoine [{« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}, {« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}] Bagnes organisés aux colonies dès 1840, d’abord à Cayenne, puis à Saint-Laurent-du-Maroni. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni, fondée en 1858, comporte trois secteurs : le quartier officiel, la ville coloniale et le quartier du Camp de la Transportation. Bagne abandonné en 1936 ; les derniers relégués partent en 1952.

Aujourd’hui, le camp est devenu un lieu consacré à l’art et à la culture à Saint-Laurent du Maroni, il accueille le Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et la bibliothèque municipale.

Ce centre propose de nombreuses activités, notamment des visites guidées, des animations avec les scolaires, des expositions temporaires, des conseils pour propriétaires en vue de restauration de bâtiments anciens et des archives communales.

À Charvein, rencontre avec Patrick Lacaisse, Oscar Adogo (sculpteur exposant au CARMA pour Soclage Dessoclage) et des sculpteurs sur bois n’juka et saamaka autour des œuvres, matériaux, inspirations …

©CARMA