Conférence de M. Marc Alexandre Tareau – Pharmacopées métissées en Guyane. Une phytothérapie en mouvement, Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […], Saint-Laurent-du-Maroni

samedi 19 septembre 2026 · Camp de la transportation - Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque [...] · Saint-Laurent-du-Maroni

Informations pratiques

Conférence de M. Marc Alexandre Tareau – Pharmacopées métissées en Guyane. Une phytothérapie en mouvement Samedi 19 septembre, 18h30 Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] Guyane

Aucune inscription n’est requise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T23:30:00+02:00 – 2026-09-20T01:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T23:30:00+02:00 – 2026-09-20T01:30:00+02:00

Lors de cette conférence, l’auteur présentera ses recherches sur les savoirs médicinaux issus des plantes et la richesse des pratiques traditionnelles guyanaises.

Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] 4 Rue Colonel Chandon, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni, France Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane 0594278596 https://www.saintlaurentdumaroni.fr/centre-interpretation-art-patrimoine Bagnes organisés aux colonies dès 1840, d’abord à Cayenne, puis à Saint-Laurent-du-Maroni. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni, fondée en 1858, comporte trois secteurs : le quartier officiel, la ville coloniale et le quartier du Camp de la Transportation. Bagne abandonné en 1936 ; les derniers relégués partent en 1952.

Aujourd’hui, le camp est devenu un lieu consacré à l’art et à la culture à Saint-Laurent du Maroni, il accueille le Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et la bibliothèque municipale.

Ce centre propose de nombreuses activités, notamment des visites guidées, des animations avec les scolaires, des expositions temporaires, des conseils pour propriétaires en vue de restauration de bâtiments anciens et des archives communales.

Marc-Alexandre Tareau donnera une conférence autour de son ouvrage Pharmacopées métissées en Guyane. Une phytothérapie en mouvement.

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