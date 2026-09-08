Visite de la Résidence du Sous-Préfet, Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […], Saint-Laurent-du-Maroni

samedi 19 septembre 2026 · Camp de la transportation - Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque [...] · Saint-Laurent-du-Maroni

Informations pratiques

Visite de la Résidence du Sous-Préfet Samedi 19 septembre, 08h30, 09h15, 10h00, 10h45 Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] Guyane

Sur réservation, places limitées à 10 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’actuelle résidence de la Sous-préfecture de Saint-Laurent du Maroni, a autrefois été le logement du directeur de l’Administration Pénitentiaire de la ville. Ce bâtiment , aujourd’hui classé Monument historique, représente l’histoire et l’architecture administratives coloniales du temps du bagne.

Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] 4 Rue Colonel Chandon, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni, France Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane 0594278596 https://www.saintlaurentdumaroni.fr/centre-interpretation-art-patrimoine [{« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}, {« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}] Bagnes organisés aux colonies dès 1840, d’abord à Cayenne, puis à Saint-Laurent-du-Maroni. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni, fondée en 1858, comporte trois secteurs : le quartier officiel, la ville coloniale et le quartier du Camp de la Transportation. Bagne abandonné en 1936 ; les derniers relégués partent en 1952.

Aujourd’hui, le camp est devenu un lieu consacré à l’art et à la culture à Saint-Laurent du Maroni, il accueille le Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et la bibliothèque municipale.

Ce centre propose de nombreuses activités, notamment des visites guidées, des animations avec les scolaires, des expositions temporaires, des conseils pour propriétaires en vue de restauration de bâtiments anciens et des archives communales.

Venez découvrir l’histoire de ce bâtiment classé au titre des monuments historiques

©Cliché n°125 – PL (Pérez & Lévy), fonds Arnauld Heuret, archives historiques de Saint-Laurent du Maroni