Visite sensorielle du Camp de la Transportation, Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […], Saint-Laurent-du-Maroni

Informations pratiques

Visite sensorielle du Camp de la Transportation Samedi 19 septembre, 09h30, 15h00 Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] Guyane

Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:50:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:20:00+02:00

Votre Office de Tourisme vous invite à découvrir autrement le Camp de la Transportation et propose une visite qui sollicite tous vos sens : le toucher, l’odorat, l’ouïe, le goût et la vue.

Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] 4 Rue Colonel Chandon, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni, France Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane 0594278596 https://www.saintlaurentdumaroni.fr/centre-interpretation-art-patrimoine [{« type »: « phone », « value »: « 0694 08 52 79 »}, {« type »: « email », « value »: « info@hellosaintlau.fr »}] Bagnes organisés aux colonies dès 1840, d’abord à Cayenne, puis à Saint-Laurent-du-Maroni. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni, fondée en 1858, comporte trois secteurs : le quartier officiel, la ville coloniale et le quartier du Camp de la Transportation. Bagne abandonné en 1936 ; les derniers relégués partent en 1952.

Aujourd’hui, le camp est devenu un lieu consacré à l’art et à la culture à Saint-Laurent du Maroni, il accueille le Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et la bibliothèque municipale.

Ce centre propose de nombreuses activités, notamment des visites guidées, des animations avec les scolaires, des expositions temporaires, des conseils pour propriétaires en vue de restauration de bâtiments anciens et des archives communales.

Votre Office de Tourisme vous invite à découvrir autrement le Camp de la Transportation et propose une visite qui sollicite tous vos sens : le toucher, l’odorat, l’ouïe, le goût et la vue.

©otslm