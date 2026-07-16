Atelier de fabrication d’instruments recyclés, Maison éco-paysanne, Le Grand-Village-Plage

Informations pratiques

Atelier de fabrication d’instruments recyclés Dimanche 20 septembre, 14h00, 17h00 Maison éco-paysanne Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier de fabrication d’instruments en matériaux de récupération, animé par les musiciens de Lutherie Sélektif.

En continu de 14h à 18h, sauf pendant le concert prévu de 16h à 17h.

Tout public, de 7 à 77 ans.

Maison éco-paysanne 7 boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 45 http://www.maison-eco-paysanne.fr Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté… La maison éco-paysanne, constituée d’une ferme traditionnelle oléronaise et d’un centre d’interprétation, multiplie les regards sur l’habitat écologique, d’hier à demain.

Atelier de fabrication d’instruments en matériaux de récupération.

© Lutherie Sélektif