Atelier de fabrication d’instruments recyclés, Maison éco-paysanne, Le Grand-Village-Plage
dimanche 20 septembre 2026 · Maison éco-paysanne · Le Grand-Village-Plage
Informations pratiques
Atelier de fabrication d’instruments recyclés Dimanche 20 septembre, 14h00, 17h00 Maison éco-paysanne Charente-Maritime
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Atelier de fabrication d’instruments en matériaux de récupération, animé par les musiciens de Lutherie Sélektif.
En continu de 14h à 18h, sauf pendant le concert prévu de 16h à 17h.
Tout public, de 7 à 77 ans.
Maison éco-paysanne 7 boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 45 http://www.maison-eco-paysanne.fr Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté… La maison éco-paysanne, constituée d’une ferme traditionnelle oléronaise et d’un centre d’interprétation, multiplie les regards sur l’habitat écologique, d’hier à demain.
Atelier de fabrication d’instruments en matériaux de récupération.
© Lutherie Sélektif
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