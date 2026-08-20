Atelier de fabrication d’un film en Stop Motion à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève

Informations pratiques

Atelier de fabrication d’un film en Stop Motion à la Bibliothèque de la Cité 20 et 21 octobre Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T12:30:00+02:00

Connaissez-vous le phénakistiscope ? Et le zootrope ou le kinétoscope ? Dans cet atelier, nous parlons d’images en mouvement et nous réalisons un film d’animation en Stop Motion à partir des photographies d’Eadweard Muybridge. Les participants et participantes décomposent les photographies en mouvement de ce précurseur du cinéma pour ensuite réaliser leur propre film d’animation.

Deux dates à choix : le mardi 20 ou le mercredi 21 octobre. Il s’agit du même atelier répété deux fois.

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A9eb012d2-0b56-488b-8bd5-878dd831bf5b&locale=fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3Ae51e976d-9967-4117-b09c-4ac6a83fde76&locale=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Fabriquez votre film d’animation avec des photographies de décomposition du mouvement d’Eadweard Muybridge pendant les vacances scolaires

DR