Atelier de fleurs séchées Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Atelier de fleurs séchées

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24

La résidence Domitys Les Safrans vous propose cet atelier créatif avec des fleurs séchées en toute convivialité.

La résidence Domitys Les Safrans vous propose cet atelier créatif avec des fleurs séchées en toute convivialité.

Sur inscription. Dès 18 ans. .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

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English : Atelier de fleurs séchées

The Domitys Les Safrans residence offers you this creative workshop with dried flowers in a friendly atmosphere.

L’événement Atelier de fleurs séchées Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Normandie Pays d’Auge