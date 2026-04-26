Atelier de Généalogie Place des Halles Pont-d’Ouilly
Atelier de Généalogie Place des Halles Pont-d’Ouilly mercredi 20 mai 2026.
Pont-d’Ouilly
Atelier de Généalogie
Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Découverte d’une méthodologie de recherche à partir de documents de famille personnels.
Ouvert à tous (public ado/adulte)
Découverte d’une méthodologie de recherche à partir de documents de famille personnels.
Ouvert à tous (public ado/adulte) .
Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06
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English : Atelier de Généalogie
Discover a research methodology based on personal family documents.
Open to all (teenagers/adults)
L’événement Atelier de Généalogie Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande
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