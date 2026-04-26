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Atelier de Généalogie Place des Halles Pont-d’Ouilly

Atelier de Généalogie Place des Halles Pont-d’Ouilly

Atelier de Généalogie Place des Halles Pont-d’Ouilly mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Place des Halles

Adresse : Médiathèque de Pont-d'Ouilly

Ville : 14690 Pont-d'Ouilly

Département : Calvados

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Pont-d’Ouilly

Atelier de Généalogie

Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Découverte d’une méthodologie de recherche à partir de documents de famille personnels.

Ouvert à tous (public ado/adulte)
Découverte d’une méthodologie de recherche à partir de documents de famille personnels.

Ouvert à tous (public ado/adulte)   .

Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06 

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English : Atelier de Généalogie

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L’événement Atelier de Généalogie Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande

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