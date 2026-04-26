Atelier de Généalogie Place des Halles Pont-d’Ouilly

Pont-d’Ouilly

Atelier de Généalogie

Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Découverte d’une méthodologie de recherche à partir de documents de famille personnels.

Ouvert à tous (public ado/adulte)

Découverte d’une méthodologie de recherche à partir de documents de famille personnels.

Ouvert à tous (public ado/adulte) .

Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de Généalogie

Discover a research methodology based on personal family documents.

Open to all (teenagers/adults)

L’événement Atelier de Généalogie Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande