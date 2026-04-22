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Fête de la Pentecôte Pont-d’Ouilly

Fête de la Pentecôte Pont-d’Ouilly

Fête de la Pentecôte Pont-d’Ouilly samedi 23 mai 2026.

Adresse : centre ville

Ville : 14690 Pont-d'Ouilly

Département : Calvados

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Pont-d’Ouilly

Fête de la Pentecôte

centre ville Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23

Pont-d’ Ouilly revêt ses habits de fête pendant trois jours pour vous proposer un programme riche et varié pour toute la famille !
Pont-d’ Ouilly revêt ses habits de fête pendant trois jours pour vous proposer un programme riche et varié pour toute la famille !
La fête foraine s’installe pendant les 3 jours dans le village !
– SAMEDI
13h30 Course de caisses à savon 20h30 Night party
– DIMANCHE
15h Cavalcade animée Guinguette 21h cavalcade Nuit Descente de canoës illuminés et feu d’artifice en musique
– LUNDI
7h Vide greniers 15h Guinguette
Restauration et buvette pendant les trois jours.   .

centre ville Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie  

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English : Fête de la Pentecôte

Pont-d’ Ouilly is decked out for three days of festivities, with a rich and varied program for the whole family!

L’événement Fête de la Pentecôte Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Falaise Suisse Normande

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