Pont-d’Ouilly

Fête de la Pentecôte

centre ville Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Pont-d’ Ouilly revêt ses habits de fête pendant trois jours pour vous proposer un programme riche et varié pour toute la famille !

Pont-d’ Ouilly revêt ses habits de fête pendant trois jours pour vous proposer un programme riche et varié pour toute la famille !

La fête foraine s’installe pendant les 3 jours dans le village !

– SAMEDI

13h30 Course de caisses à savon 20h30 Night party

– DIMANCHE

15h Cavalcade animée Guinguette 21h cavalcade Nuit Descente de canoës illuminés et feu d’artifice en musique

– LUNDI

7h Vide greniers 15h Guinguette

Restauration et buvette pendant les trois jours. .

centre ville Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie

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English : Fête de la Pentecôte

Pont-d’ Ouilly is decked out for three days of festivities, with a rich and varied program for the whole family!

L’événement Fête de la Pentecôte Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Falaise Suisse Normande