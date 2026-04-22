Fête de la Pentecôte Pont-d’Ouilly
Fête de la Pentecôte Pont-d’Ouilly samedi 23 mai 2026.
Pont-d’Ouilly
Fête de la Pentecôte
centre ville Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Pont-d’ Ouilly revêt ses habits de fête pendant trois jours pour vous proposer un programme riche et varié pour toute la famille !
Pont-d’ Ouilly revêt ses habits de fête pendant trois jours pour vous proposer un programme riche et varié pour toute la famille !
La fête foraine s’installe pendant les 3 jours dans le village !
– SAMEDI
13h30 Course de caisses à savon 20h30 Night party
– DIMANCHE
15h Cavalcade animée Guinguette 21h cavalcade Nuit Descente de canoës illuminés et feu d’artifice en musique
– LUNDI
7h Vide greniers 15h Guinguette
Restauration et buvette pendant les trois jours. .
centre ville Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Pentecôte
Pont-d’ Ouilly is decked out for three days of festivities, with a rich and varied program for the whole family!
L’événement Fête de la Pentecôte Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Falaise Suisse Normande
À voir aussi à Pont-d'Ouilly (Calvados)
- La Chapelle Saint-Roch Pont-d’Ouilly Calvados 1 mai 2026
- Le Bel Hère Pont-d’Ouilly Calvados 1 mai 2026
- Itinérance nautique sur le fleuve « Orne » en canoë kayak ou stand up paddle Pont-d’Ouilly Calvados 1 mai 2026
- La Monte en l’Hère Pont-d’Ouilly Calvados 1 mai 2026
- Circuit de la Vallée du Noireau Pont-d’Ouilly Calvados 1 mai 2026