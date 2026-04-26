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Heure du conte Place des Halles Pont-d’Ouilly

Heure du conte Place des Halles Pont-d’Ouilly

Heure du conte Place des Halles Pont-d’Ouilly samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place des Halles

Adresse : Médiathèque de Pont-d'Ouilly

Ville : 14690 Pont-d'Ouilly

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Pont-d’Ouilly

Heure du conte

Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique. Pour les enfants de 3 à 6 ans. Un moment magique pour écouter
des histoires et découvrir de nouveaux livres.
Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique. Pour les enfants de 3 à 6 ans. Un moment magique pour écouter
des histoires et découvrir de nouveaux livres.

Sur réservation   .

Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06 

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English : Heure du conte

The librarians prepare the best stories around a theme. For children aged 3 to 6. A magical time to listen
and discover new books.

L’événement Heure du conte Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande

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