Heure du conte Place des Halles Pont-d’Ouilly
Heure du conte Place des Halles Pont-d’Ouilly samedi 30 mai 2026.
Pont-d’Ouilly
Heure du conte
Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique. Pour les enfants de 3 à 6 ans. Un moment magique pour écouter
des histoires et découvrir de nouveaux livres.
Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique. Pour les enfants de 3 à 6 ans. Un moment magique pour écouter
des histoires et découvrir de nouveaux livres.
Sur réservation .
Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06
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English : Heure du conte
The librarians prepare the best stories around a theme. For children aged 3 to 6. A magical time to listen
and discover new books.
L’événement Heure du conte Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande
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