Atelier « De la fouille à la réserve », Muséoparc d’Alésia, Alise-Sainte-Reine

Atelier « De la fouille à la réserve » 13 et 14 juin Muséoparc d’Alésia Côte-d’Or

Inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Venez explorer le parcours complet d’un objet archéologique, de sa découverte à son arrivée au musée. En endossant successivement les rôles d’archéologue, de chargé d’inventaire et de régisseur des collections, mettez au jour un objet lors d’une fouille, assurez son nettoyage et son étude, avant de l’enregistrer à l’inventaire du musée, puis de le conditionner selon les normes de conservation en vigueur.

Chaque participant à l’atelier repart avec un antique bout d’Alésia soigneusement emballé !

Muséoparc d’Alésia 1 Route des 3 Ormeaux, 21150 Alise-Sainte-Reine, France Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380969623 https://www.alesia.com Construit dans la plaine des Laumes, le centre d’interprétation de la bataille est un bâtiment à l’architecture symbolique, signé par le célèbre architecte Bernard Tschumi. Sa forme circulaire évoque le siège d’Alésia, la résille en mélèze qui l’habille fait référence au bois des fortifications romaines, les colonnes obliques de son atrium évoquent le chaos de la bataille. Il présente depuis juillet 2021 les pièces majeures de la collection dans une scénographie renouvelée. Parking gratuit En train : – Gare TGV de Montbard, à 20 minutes (1 h entre Paris et Montbard) – Gare TER des Laumes-Alésia, à 10 minutes à pied du Musée (30 minutes entre Dijon et Venarey-les Laumes) En bus Mobigo : Ligne 122 (Pouilly-en-Auxois <=> Montbard).

Venez explorer le parcours complet d’un objet archéologique, de sa découverte à son arrivée au musée. En endossant successivement les rôles d’archéologue, de chargé d’inventaire et de régisseur des à…

© A.Ducrot