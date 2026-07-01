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AGENDA · Saint-Dizier

Atelier de l’été à Muse Saint-Dizier Saint-Dizier

mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Adresse
Muse Saint-Dizier
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

Atelier de l’été à Muse Saint-Dizier

Muse Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Tout public
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Muse Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 9 72 10 50 53 

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English :

L’événement Atelier de l’été à Muse Saint-Dizier Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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