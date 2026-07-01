Informations pratiques

Saint-Dizier

Atelier de l’été à Muse Saint-Dizier

Muse Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Tout public

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Muse Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 9 72 10 50 53

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English :

L’événement Atelier de l’été à Muse Saint-Dizier Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne