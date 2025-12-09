Escapades Visite Apéro Saint-Dizier

Bureau d’Information Touristique Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Tout public

Balade commentée à travers les rues, découverte de l’ancienne place forte royale et du patrimoine métallurgique avec les fontes d’art, d’artistes de renom tel que Hector Guimard, suivi d’une dégustation de produits du territoire. .

Bureau d’Information Touristique Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escapades Visite Apéro Saint-Dizier Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne