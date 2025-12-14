Sous l’étoile Saint-Dizier

Sous l’étoile

Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Un spectacle proposé par Marianne Piketty et l’ensemble Le Concert Idéal. Entre compositions de Boulanger, Ysaÿe, Nante et Vivaldi, ce concert dévoile une illumination nocturne où se croisent poèmes, légendes, visions et musiques. .

