Fête Renaissance Saint-Dizier
Fête Renaissance Saint-Dizier samedi 13 juin 2026.
Saint-Dizier
Fête Renaissance
Remparts Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Un village de reconstitution s’installe au pied des remparts. Il réunit des troupes professionnelles, des artisans, des passionnés et des associations locales et régionales.
Temps forts sur les deux jours • entrée royale sous un arc de triomphe et défilé • banquet Renaissance • musique live avec ménestrels • danses en costumes d’époque • démonstrations équestres • joutes. Espace restauration et buvette sur place. .
Remparts Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est archeolonna@gmail.com
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English :
L’événement Fête Renaissance Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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