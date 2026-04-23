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Fête Renaissance Saint-Dizier

Fête Renaissance Saint-Dizier samedi 13 juin 2026.

Adresse : Remparts

Ville : 52100 Saint-Dizier

Département : Haute-Marne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

Fête Renaissance

Remparts Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Tout public
Un village de reconstitution s’installe au pied des remparts. Il réunit des troupes professionnelles, des artisans, des passionnés et des associations locales et régionales.
Temps forts sur les deux jours • entrée royale sous un arc de triomphe et défilé • banquet Renaissance • musique live avec ménestrels • danses en costumes d’époque • démonstrations équestres • joutes. Espace restauration et buvette sur place.   .

Remparts Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est   archeolonna@gmail.com

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English :

L’événement Fête Renaissance Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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